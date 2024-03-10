Англія

Наставник "містян" поділився своїми думками після гри з Ліверпулем.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував нічийний результат у матчі АПЛ проти Ліверпуля (1:1).

"Ми розпочали гру дуже добре, але наш суперник – приголомшлива команда. У нас були моменти, у них теж. Проти них важко грати. Ми згодні на одне очко.

У першому таймі ініціативою володіли ми. Ми створили багато моментів. Після цього ми подарували супернику пенальті, а потім почалися муки. Для глядачів матч вийшов добрим.

Я знаю, наскільки важко грати на Енфілді. На Етіхаді теж важко, Ліверпуль не перемагає там вісім років. Ми довели, що обидві команди – справжні бійці. Я хотів би перемогти, але суперник протягом багатьох років підтверджує свій рівень. Усі показали гарну гру.

Нам із Клоппом немає потреби обійматися для того, щоб показувати взаємну повагу. Він захищає свій клуб, я – свій. Наша історія каже сама за себе. Попереду ще десять матчів, багато може статися", — наводить слова Гвардіоли ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Манчестер Сіті.