Атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт незабаром буде повністю готовий повернутися на футбольне поле після травми литкового м'язу.

Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", 25-річний англієць повернувся до тренувань з командою у загальній групі та почав набирати форму, оскільки не виходив на поле з середини листопада 2023 року.

Очікується, що після найближчої міжнародної паузи Маунт буде повністю готовий та доступний для вибору Еріка тен Гага в склад на матчі.

Нагадаємо, що Мейсон Маунт приєднався до МЮ минулого літа з Челсі за 64,2 млн євро, проте наразі важко назвати цей трансфер успішним через травми.

На рахунку англійця цього сезону лише 12 матчів у всіх турнірах (626 хвилин), один асист та одне попередження.