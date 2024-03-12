Англійський плеймейкер повернувся до загальних тренувань "червоних дияволів" після травми.
Мейсон Маунт, Getty Images
12 березня 2024, 20:21
Атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт незабаром буде повністю готовий повернутися на футбольне поле після травми литкового м'язу.
Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", 25-річний англієць повернувся до тренувань з командою у загальній групі та почав набирати форму, оскільки не виходив на поле з середини листопада 2023 року.
Очікується, що після найближчої міжнародної паузи Маунт буде повністю готовий та доступний для вибору Еріка тен Гага в склад на матчі.
Нагадаємо, що Мейсон Маунт приєднався до МЮ минулого літа з Челсі за 64,2 млн євро, проте наразі важко назвати цей трансфер успішним через травми.
На рахунку англійця цього сезону лише 12 матчів у всіх турнірах (626 хвилин), один асист та одне попередження.