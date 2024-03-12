Англія

Англійський плеймейкер повернувся до загальних тренувань "червоних дияволів" після травми.

Атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт незабаром буде повністю готовий повернутися на футбольне поле після травми литкового м'язу.

Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", 25-річний англієць повернувся до тренувань з командою у загальній групі та почав набирати форму, оскільки не виходив на поле з середини листопада 2023 року.

Очікується, що після найближчої міжнародної паузи Маунт буде повністю готовий та доступний для вибору Еріка тен Гага в склад на матчі.

Нагадаємо, що Мейсон Маунт приєднався до МЮ минулого літа з Челсі за 64,2 млн євро, проте наразі важко назвати цей трансфер успішним через травми.

На рахунку англійця цього сезону лише 12 матчів у всіх турнірах (626 хвилин), один асист та одне попередження.