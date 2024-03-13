Англія

У клубі розглядають даний трансфер.

Тоттенгем хоче купити Педру Нету - повідомляє ресурс Football Insider.

Наразі конкретики щодо трансферу немає, також півзахисником цікавляться Ліверпуль та Арсенал.

Що до самого Педру, то він не дуже зацікавлений відправитися до лондонського клубу. У складі Вулвергемптона Нету виступає з 2019 року. Також виступає у складі збірної Португалії.

Цього сезону 24-річний гравець провів 23 матчі в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 11 асистів.