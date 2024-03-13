У клубі розглядають даний трансфер.
Педру Нету - Getty Images
13 березня 2024, 12:34
Тоттенгем хоче купити Педру Нету - повідомляє ресурс Football Insider.
Наразі конкретики щодо трансферу немає, також півзахисником цікавляться Ліверпуль та Арсенал.
Що до самого Педру, то він не дуже зацікавлений відправитися до лондонського клубу. У складі Вулвергемптона Нету виступає з 2019 року. Також виступає у складі збірної Португалії.
Цього сезону 24-річний гравець провів 23 матчі в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 11 асистів.