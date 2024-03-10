Англія

Вінгер Вулвз Педру Нету може піти на підвищення.

Півзахисник Вулвергемптона Педру Нету зацікавив кілька клубів Прем'єр-ліги. Його трансферна вартість може становити понад 60 мільйонів фунтів.

Як повідомляє The Telegraph, португальський футболіст високо оцінюється командою скаутів Манчестер Сіті, яка влітку сприяла переходу до манчестерського клубу його земляка та колишнього одноклубника Матеуша Нунеша. Також в послугах португальця зацікавлений Ліверпуль.

У поточному сезоні Педру Нету забив 2 голи та зробив 9 результативних передач в АПЛ.