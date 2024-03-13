Український центрбек відзначився у перенесеному матчі проти Лутона.
Ілля Забарний, Getty Images
13 березня 2024, 23:00
У рамках перенесеного матчу 17-го туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут зустрівся на власному полі з Лутоном.
Підопічні Андоні Іраоли вкрай невдало розпочали матч, оскільки 50-ї хвилини "капелюшники" мали перевагу в рахунку аж у три м'ячі (0:3).
Втім, Борнмут не втрачав надій відігратися, і в цьому безпосередню участь взяв центральний захисник збірної України Ілля Забарний, який традиційно вийшов у стартовому складі "вишень".
На 62-ій хвилині 21-річний українець успішно зіграв на другому поверсі у боротьбі під час кутового. Здавалося, що гравцям Лутона вдалося вибити м'яч із лінії після удару Іллі, проте у підсумку арбітр все ж зафіксував це взяття воріт.
Для Забарного цей гол став дебютним не тільки в рамках АПЛ, а й за Борнмут у цілому.