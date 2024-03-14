Англія

"Каноніри" зберегуть свого основного правого захисника.

Правий захисник лондонського Арсеналу Бен Вайт найближчим часом перепідпише контракт з "канонірами". Про це повідомляє Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, сторони переговорного процесу хочуть укласти угоду терміном до літа 2028 року. Також оновлений контракт передбачатиме опцію автоматичного продовження до 30 червня 2029 року.

Наголошується, що представники гравця успішно узгодили з керівництвом "канонірів" деталі нової угоди. Офіційна заява клубу очікується найближчим часом.

Діючий контракт англійця з лондонцями розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 6,2 млн. фунтів стерлінгів на рік. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Цього сезону Бен Вайт відіграв за Арсенал 39 матчів, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.