Захисник Арсеналу зробив дивний вибір.
ВАЙТ, GETTY IMAGES
15 березня 2024, 09:05
Оборонець лондонського Арсеналу Бен Вайт відмовився від виклику до збірної Англії на березневі матчі, про це розповів головний тренер команди Гарет Саутгейт.
"Я не можу сформулювати це. Потрібно говорити з ним або з Арсеналом, щоб отримати розуміння. За роки моєї роботи були гравці, які не хотіли приїжджати до збірної. Таке траплялося. Це не вперше.
Для мене збірна Англії була вершиною. Чи я насолоджувався кожним моментом, проведеним у ній? Ні. Але я завжди хотів кинути собі виклик, перевірити себе. І мій жаль у житті пов'язаний з речами, які я не спробував, а не з моментами, коли я провалився. Для мене це завжди було найвищим досягненням.
Але я не грав за клуб, який виборює чемпіонство або намагається вийти в останні стадії Ліги чемпіонів. Не можу здогадуватися про причини такого рішення.
Але я хочу залишити двері відчиненими [для Вайта]. Я не хочу, щоб це спричинило негативну реакцію. Розумію, що ми у ситуації, коли таке могло статися. Але він лише підписав новий контракт, тож без питань отримає кохання від фанатів Арсеналу.
Мені шкода тому, що мені подобається цей гравець. Його здібності очевидні. Я хотів би викликати його, але такого варіанту для мене немає. Я це повністю поважаю. Вважаю, двері повністю відчинені. Потрібно сказати, що він навряд чи поїде на Євро з огляду на ситуацію цього місяця. Але сподіваюся, що у майбутньому його позиція зміниться", – сказав Саутгейт.
23 березня англійці зіграють спаринг з Бразилією, а 26-го — з Бельгією.