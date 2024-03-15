Англія

Захисник Арсеналу зробив дивний вибір.

Оборонець лондонського Арсеналу Бен Вайт відмовився від виклику до збірної Англії на березневі матчі, про це розповів головний тренер команди Гарет Саутгейт.

"Я не можу сформулювати це. Потрібно говорити з ним або з Арсеналом, щоб отримати розуміння. За роки моєї роботи були гравці, які не хотіли приїжджати до збірної. Таке траплялося. Це не вперше.

Для мене збірна Англії була вершиною. Чи я насолоджувався кожним моментом, проведеним у ній? Ні. Але я завжди хотів кинути собі виклик, перевірити себе. І мій жаль у житті пов'язаний з речами, які я не спробував, а не з моментами, коли я провалився. Для мене це завжди було найвищим досягненням.

Але я не грав за клуб, який виборює чемпіонство або намагається вийти в останні стадії Ліги чемпіонів. Не можу здогадуватися про причини такого рішення.

Але я хочу залишити двері відчиненими [для Вайта]. Я не хочу, щоб це спричинило негативну реакцію. Розумію, що ми у ситуації, коли таке могло статися. Але він лише підписав новий контракт, тож без питань отримає кохання від фанатів Арсеналу.

Мені шкода тому, що мені подобається цей гравець. Його здібності очевидні. Я хотів би викликати його, але такого варіанту для мене немає. Я це повністю поважаю. Вважаю, двері повністю відчинені. Потрібно сказати, що він навряд чи поїде на Євро з огляду на ситуацію цього місяця. Але сподіваюся, що у майбутньому його позиція зміниться", – сказав Саутгейт.

23 березня англійці зіграють спаринг з Бразилією, а 26-го — з Бельгією.