Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Збірники готуються до важливого матчу відбору на Євро-2024.

14 березня збірна України прибула до Іспанії, де розпочала свою підготовку до вирішальних матчів плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, національна команда провела перше тренування на полях футбольного центру Марбелья. Воно було відновлювальним. Тож після пробіжки тренерський штаб дав гравцям вправи на техніку пасу, після чого були квадрати із завданнями. Завершилося тренування роботою у фітнес-залі.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 між збірними Боснії і Герцеговини та України відбудеться 21 березня.