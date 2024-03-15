Англія

Керманич Манчестер Юнайтед чітко висловився щодо ролі Маркуса у клубі.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував чутки щодо потенційного продажу лівого вінгера клубу Маркуса Рашфорда, передає офіційний сайт манкуніанців.

Маркус Рашфорд. Хто я насправді

Нідерландський спеціаліст своєю відповіддю дав зрозуміти, що у клубі розраховують на свого вихованця.

"Ми перепідписали його у минулому сезоні не для того, щоб продати його зараз. Він має бути частиною цього проєкту. Ця тема не обговорюється", — зазначив тен Гаг.

У поточному сезоні 26-річний англієць взяв участь у 34 матчах МЮ у всіх турнірах, відзначившись 7 голами і 6 асистами. Його контракт із клубом було оновлено у липні 2023 року. Угода втратить чинність наприкінці червня 2028 року.

Нагадаємо, у неділю, 17 березня, манкуніанці прийматимуть Ліверпуль у рамках 1/4 фіналу Кубка Англії.