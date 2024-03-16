Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/4 фіналу Кубка Англії, який пройде 16 березня і розпочнеться о 19:30.

У чвертьфінальному матчі поточного розіграшу Кубка Англії на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Ньюкасл Юнайтед, яке пройде на Етіхад Стедіум.

СУБОТА, 16 БЕРЕЗНЯ, 19:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У Манчестер Сіті достатньо невирішених справ у цьому сезоні. Нехай експерти і статисти продовжують називати команду Хосепа Гвардіоли явним фаворитом на тріумф як в англійській Прем'єр-лізі, так і в Лізі чемпіонів, настільки очевидно шанси "містян" ми б не оцінювали. Причина: до гри володарів требла в нинішньому сезоні питань більш ніж достатньо, а гарантій щодо майбутнього успіху що в конкуренції з Ліверпулем і Арсеналом в АПЛ, що в чвертьфіналі ЛЧ проти мадридського Реалу, на даному етапі ніяких немає.

Серед інших лишившихся суперників у Кубку Англії "містяни" також називаються явними фаворитами на повторний тріумф у турнірі, але тут варто просто згадати 1/16 фіналу Кубка англійської ліги... Саме Ньюкасл Юнайтед вибив Ман Сіті з цього розіграшу турніру завдяки мінімальній перемозі, та й у АПЛ у колективу Гвардіоли були проблеми проти "сорок" в обох проведених матчах.

Ньюкасл Юнайтед, у свою чергу, протягом нинішнього сезону вже не розглядається ніким як претендент на потрапляння до топ-4 турнірної таблиці АПЛ, та й такою ж надійною командою в обороні підопічні Едді Гау перестали бути. Тут зіграли свою роль і перший за довгий час досвід у єврокубках, і численні кадрові проблеми, і непередбачені ситуації на кшталт тієї, що сталася з головним літнім трансфером Ньюкасла в особі Сандро Тоналі.

Через фізичну втому складу в цілому "сороки" не можуть похвалитися стабільними результатами та рівнем гри. Тому Ньюкасл може спокійно обіграти Астон Віллу, а також на рівних поборотися з Манчестер Сіті та Ліверпулем, але водночас не вийти на поле проти Арсеналу та відіграватись у компенсований час проти Борнмута або Лутона. Останній матч проти Челсі також можна записати до списку провальних виступів "сорок", які ніяк не пресингували, а при обороні гравці виглядали купою стоячих стовпів. Але найцікавіше – ніхто не здивується, якщо сьогодні Ньюкасл продемонструє проти фаворита так званий матч "життя та смерті".