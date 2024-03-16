Англія

У німецького голкіпера спливає контракт із Ньюкаслом наприкінці сезону.

Третій воротар Ньюкасл Юнайтед Лоріс Каріус, контракт якого спливає влітку 2024 року, планує вирушити за новим викликом у своїй кар'єрі після завершення поточного сезону.

За словами 30-річного німця, він хоче отримувати більше ігрового часу та має намір спробувати себе в італійській Серії А.

"Я хотів би мати більше практики. Був би радий, щоб моїм наступним кроком став перехід до італійського клубу", — цитує слова Лоріса Каріуса журналіст Фабріціо Романо з посиланням на La Gazzeta dello Sport.

Зазначається, що напередодні німецький воротар підписав угоду з футбольним агенством колишнього півзахисника Ювентуса Клаудіо Маркізіо в якості свого нового представника, бажаючи знайти найкращий варіант для продовження кар'єри влітку.

У поточному сезоні Лоріс Каріус, незважаючи на травму Ніка Поупа, виходив на поле у футболці Ньюкасла лише одного разу — у матчі 26 туру АПЛ проти лондонського Арсеналу, коли фінальний свисток зафіксував поразку його команди з рахунком 1:4.