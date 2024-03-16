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Манчестер Сіті — Ньюкасл 2:0
Голи: Сілва, 13, 31

Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Родрі, Ковачич — Сілва, Фоден, Доку (Бобб, 77) — Голанд (Альварес, 87).

Ньюкасл: Дубравка — Мерфі, Шер, Ласселс, Ботман (Крафт, 83), Берн (Голл, 61) — Лонгстафф (Майлі, 62), Гімараес, Віллок (Андерсон, 62) — Ісак, Гордон (Альмірон, 61).

Попередження: Шер, Ласселс, Альмірон