Англія

Завершився третій поєдинок 29 туру чемпіонату Англії.

У рамках двадцять дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Фулгем приймав Тоттенгем на Крейвен Коттедж.

Господарі поля встигли вийти вперед ще у першому таймі завдяки голу Муніза. По перерві Лукич подвоїв їхню перевагу. Трохи пізніше Мунізу вдалося оформити дубль. Відповісти бодай чимось на результативні удари свого суперника колектив Анге Постекоглу так і не зумів, тож фінальний свисток зафіксував "суху" перемогу Фулгема.

Фулгем — Тоттенгем 3:0

Голи: Муніз, 42, 61, Лукич, 49

Фулгем: Лено — Кастань (Тете, 82), Адарабіойо, Бессі, Робінсон — Палінья, Лукич (Рід, 81) — Вілліан, Перейра (Вілсон, 72), Івобі (Де Кордова-Рід, 82) — Муніз (Хіменес, 64)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Дрегушін, Удоджі — Біссума (Гейб'єрг, 66), Сарр (Вернер, 66) — Кулушевські, Меддісон (Бентанкур, 66), Джонсон (Рішарлісон, 80) — Сон (Ло Чельсо, 87)

Попередження: Палінья, Рід — Біссума, Джонсон, Бентанкур