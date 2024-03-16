Англія

Результати матчів 29 туру АПЛ.

У 29-му турі АПЛ Бернлі приймав Брентфорд, а Ноттінгем гостював у Лутона.

Брун Ларсен і Фофана принесли перемогу Бернлі в матчі з Брентфордом. Аєр забив за Брентфорд. Для Бернлі це перша перемога з грудня 2023 року. Втім, вона не допомогла команді покинути зону вильоту. Брентфорд — 15-й.

Бернлі - Брентфорд 2:1

Голи: Брун Ларсен, 10, Фофана, 62 - Аєр, 83

Бернлі: Мурич — Ассіньйон, О'Ши, Естев, Тейлор — Вітіньо да Сілва, Каллен, Берге, Брун Ларсен (Амдуні, 69) — Фофана, Одобер

Брентфорд: Флеккен — Занка, Аєр, Коллінз — Роерслев (Ярмолюк, 59), Оньєка (Льюїс-Поттер, 59), Єнсен (Мбемо, 79), Янельт (Баптіст, 80), Регілон — Тоуні, Вісса (Мопе, 79)

Попередження: Амдуні, Тейлор — Янельт, Аєр, Тоуні, Баптіст

Вилучення: Регілон, 9

Ноттінгем не втримав перемогу над Лутоном. Вуд забив у першому таймі, а Беррі зрівняв рахунок на 88-й хвилині після чотирьох хвилин після свого виходу.

Ноттінгем — 17-й, Лутон на 18-й сходинці.

Лутон Таун — Ноттінгем Форест 1:1

Голи: Беррі, 90 Вуд, 34

Лутон Таун: Камінські — Берк, Менгі, Раддок Мпанзу (Таунсенд, 61) — Каборе, Кларк (Беррі, 85), Барклі, Дауті (Вудроу, 46) — Огбене, Чонг — Морріс

Ноттінгем Форест: Сельс — Вільямс, Болі, Мурільйо, Тоффоло — Єйтс, Сангаре — Еланга, Гіббс-Вайт (Домінгес, 82), Орігі (Гадсон-Одої, 76) — Вуд (Монтейро, 76)

Попередження: Каборе — Тоффол