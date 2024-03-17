Англія

"Шпори" зазнали важкої поразки від "дачників".

У рамках двадцять дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Тоттенгем крупно поступився Фулгему (0:3) в локальному "лондонському дербі". Головний тренер "шпор" Анге Постекоглу висловився про важку поразку свого колективу.

"Ми розчаровані. Перший тайм був напруженим, ми мали кілька моментів, вони також мали декілька можливостей. Як тільки Фулгем забив другий гол, вони притиснули нас і ми не змогли взяти гру в свої руки.

Це те, що нам потрібно проаналізувати. Мені здалося, що ми були недбалі з м'ячем. Ми занадто поспішали. Нам не вистачало впевненості в фінальній третині.

Це частина нашого зростання. Потрібно відчути біль і винести з неї уроки. Можна списати на невдалий день, але ми не будемо з цим миритися. Перший тайм був досить рівним. Але це був не наш нормальний рівень. Не було звичайної для нас інтенсивності у грі. Це важливий момент.