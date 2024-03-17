"Шпори" зазнали важкої поразки від "дачників".
Постекоглу, getty images
17 березня 2024, 09:48
У рамках двадцять дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Тоттенгем крупно поступився Фулгему (0:3) в локальному "лондонському дербі". Головний тренер "шпор" Анге Постекоглу висловився про важку поразку свого колективу.
"Ми розчаровані. Перший тайм був напруженим, ми мали кілька моментів, вони також мали декілька можливостей. Як тільки Фулгем забив другий гол, вони притиснули нас і ми не змогли взяти гру в свої руки.
Це те, що нам потрібно проаналізувати. Мені здалося, що ми були недбалі з м'ячем. Ми занадто поспішали. Нам не вистачало впевненості в фінальній третині.
Це частина нашого зростання. Потрібно відчути біль і винести з неї уроки. Можна списати на невдалий день, але ми не будемо з цим миритися. Перший тайм був досить рівним. Але це був не наш нормальний рівень. Не було звичайної для нас інтенсивності у грі. Це важливий момент.
Топ-4? Ми просто намагатимемося потрапити до шістки. Це я маю сказати? Ми відстаємо від Вілли на два очки. Попереду 10 матчів, попереду ще стільки футболу.
Я не турбуюсь про це. Не йдеться про те, щоб просто зайняти якесь місце в турнірній таблиці. Ми можемо посісти четверте місце – не проблема, нічого такого, чого в цьому клубі ще не було. Суть у тому, як ми граємо", — заявив австралійський фахівець.
Наразі лондонський Тоттенгем посідає п'яту сходинку турнірної таблиці АПЛ, набравши 53 пункти після 28 зіграних турів.