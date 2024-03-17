Англія

Англієць отримує задоволення від футболу.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден прокоментував впевнену перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубка Англії з Ньюкаслом (2:0). Його слова наводить Sky Sports.

"Я думав, що ми справді добре контролювали гру. Ми багато грали з м'ячем та намагалися знайти підходящий момент для атаки, і я думаю, у нас це справді добре виходило.

Ми завжди говорили про завоювання максимальної кількості трофеїв. Жага все ще є. Ми продовжимо битися за всі трофеї. Це одна з найкращих команд, яку я коли-небудь бачив.

Я справді задоволений своєю формою. Я просто граю з посмішкою на обличчі і сподіваюся, що продовжу це робити", — сказав задоволений футболіст.

Цього сезону Філ Фоден відіграв за Манчестер Сіті 42 матчі, забив 18 голів та віддав 10 результативних передач.