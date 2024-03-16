Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 16 березня 2024 року.

У чвертьфіналі Кубка Англії зустрілися Манчестер Сіті та Ньюкасл Юнайтед. Манкуніанцям вдалося здобути впевнену перемогу з дублем Бернарду Сілви.

Господарі поля сформували комфортну для себе перевагу у два м'ячі ще у першій половині матчу. Колектив Хосепа Гвардіоли виглядав краще за свого суперника і у другому таймі, але покращити свою перевагу не зумів. Проте, дублю Сілви було достатньо, оскільки "сороки" майже не загрожували воротам Ортеги.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Ньюкасл Юнайтед в 1/4 фіналу Кубка Англії-2023/24:

Манчестер Сіті — Ньюкасл 2:0

Голи: Сілва, 13, 31



Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Родрі, Ковачич — Сілва, Фоден, Доку (Бобб, 77) — Голанд (Альварес, 87)



Ньюкасл: Дубравка — Мерфі, Шер, Ласселс, Ботман (Крафт, 83), Берн (Голл, 61) — Лонгстафф (Майлі, 62), Гімараес, Віллок (Андерсон, 62) — Ісак, Гордон (Альмірон, 61)



Попередження: Шер, Ласселс, Альмірон