Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 17 березня 2024 року.
Вест Гем — Астон Вілла, getty images
18 березня 2024, 11:20
У рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Вест Гем на своєму полі зіграв унічию з Астон Віллою.
Рахунок у матчі було відкрито на 29-ій хвилині завдяки голу Майкла Антоніо, проте наприкінці другого тайму зусиллями Ніколо Дзаньоло бірмінгемці змогли зрівняти рахунок та у підсумку здобути нічийний результат.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вест Гем — Астон Вілла у матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Вест Гем — Астон Вілла 1:1
Голи: Антоніо, 29 — Дзаньоло, 79
Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Мавропанос, Зума, Емерсон (Крессвелл, 84) — Альварес, Соучек — Боуен, Пакета (Ворд-Праус, 84), Кудус — Антоніо (Джонсон, 66)
Астон Вілла: Мартінес — Конса, Лангле (Кеш, 46), Торрес, Морено (Дінь, 63) — Бейлі, Тілеманс, Луїз, Роджерс (Дзаньоло, 63) — Дуран (Діабі, 46), Воткінс
Попередження: Альварес, Кудус, Мавропанос — Тілеманс, Дзаньоло, Луїз