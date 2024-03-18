Англія

Ще один англійський клуб може не дорахуватися очок.

Англійська Прем'єр Ліга ухвалила рішення зняти чотири очки з Ноттінгем Форест за порушення фінансових правил. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, гідно з правилами, клубам дозволено втрачати не більше 105 млн. фунтів стерлінгів за три сезони. У випадку з "лісниками" допустимі збитки були обмежені 61 мільйоном фунтів, оскільки два з трьох останніх сезонів клуб провів у Чемпіоншипі.

Зазначається, що Ноттінгем Форест визнав порушення, але захист клубу ґрунтувався на пом'якшуючих обставинах у зв'язку з продажем Бреннана Джонсона. На початку минулого літа Брентфорд запропонував 30 мільйонів фунтів за трансфер півзахисника, але гравець не побажав переходити до "бджіл".

"Лісники" вирішили, що зможуть виручити більшу суму, продавши Джонсона після 30 червня. Так і сталося – у вересні футболіст перейшов до Тоттенгема за 47,5 млн. фунтів стерлінгів. Незалежна комісія, яка займалася розглядом справи, не ухвалила ці аргументи клубу, посилаючись на те, що звітний період спливав 30 червня 2023 року.

Скоріш за все клуб подасть апеляцію на це рішення.

Втративши чотири пункти, Ноттінгем Форест опуститься в зону вильоту АПЛ. На його рахунку буде лише 21 заліковий бал.