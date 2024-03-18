"Шпори" гратимуть із "сороками".
Анге Постекоглу, Getty Images
18 березня 2024, 23:55
Тоттенгем проведе товариський матч проти Ньюкасла в Австралії.
Матч пройде в Мельбурні 22 травня на арені Мельбурн Крикет Граунд місткість якого понад 100 тисяч.
На цьому стадіоні Тоттенгем зіграє вперше з липня 2016 року, коли провів там передсезонні ігри проти Ювентуса і Атлетіко.
Зазначимо, що головний тренер Тоттенгема Ангелос Постекоглу народився в Греції, але провів дитинство в Австралії і почав займатися футболом саме в Мельбурні, а також провів за національну команду країни 4 матчі.