Англія

"Шпори" гратимуть із "сороками".

Тоттенгем проведе товариський матч проти Ньюкасла в Австралії.

Матч пройде в Мельбурні 22 травня на арені Мельбурн Крикет Граунд місткість якого понад 100 тисяч.

На цьому стадіоні Тоттенгем зіграє вперше з липня 2016 року, коли провів там передсезонні ігри проти Ювентуса і Атлетіко.

Зазначимо, що головний тренер Тоттенгема Ангелос Постекоглу народився в Греції, але провів дитинство в Австралії і почав займатися футболом саме в Мельбурні, а також провів за національну команду країни 4 матчі.