Англія

Контракт португальського захисника з "канонірами" спливає наприкінці цього сезону.

Правий захисник лондонського Арсенала Седрік Суареш змінить клубну прописку в літнє трансферне вікно, оскільки було прийнято рішення не укладати новий контракт із "канонірами", який спливає влітку 2024 року. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 32-річний португалець як професіонал відпрацює свій поточний контракт до самого кінця, після чого шукатиме собі новий клуб.

Зазначається, що багато європейських клубів вважають Седріка хорошим варіантом для посилення складу, враховуючи що підписання відбудеться на правах вільного агента.

У поточному сезоні Седрік провів на клубному рівні усього 193 хвилини в шести матчах у всіх турнірах, в яких результативними діями від не відзначався.