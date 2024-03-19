Англія

Угода з французьким центрбеком спливає влітку 2025 року.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан незабаром може змінити клуб, оскільки існують питання щодо його майбутнього через спливаючий контракт із манкуніанцями влітку 2025 року.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, наразі 30-річний француз не отримував від "червоних дияволів" ніяких пропозицій щодо продовження співпраці.

Крім того, керівництво МЮ навіть не розпочинало з Вараном ніяких переговорів щодо нового контракту.

У поточному сезоні Рафаель Варан провів за Манчестер Юнайтед 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та заробив два попередження.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг у лютому заявляв, що клуб поки що не прийняв рішення щодо майбутнього французького центрбека.