Англія

Два центрбеки влітку можуть залишити табір "червоних дияволів".

У центральних захисників Манчестер Юнайтед Рафаеля Варана та Джонні Еванс незабаром спливають контракти з їхнім поточним клубом, тому залишається під питанням те, чи залишать вони команду.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг відповів на питання щодо поточних угод 30-річного француза (до літа 2025 року) та 36-річного північноірландця (до літа 2024 року).

"Ми ще не прийняли рішення щодо майбутнього Варана та Еванса", — цитує слова Еріка тен Гага журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Рафаель Варан може стати гравцем саудівського Ан-Насра.