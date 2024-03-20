Англія

Бразильський форвард висловився про важливість ментальної складової для професійного футболіста.

Нападник лондонського Тоттенгема та збірної Бразилії Рішарлісон провалив свій дебютний сезон у таборі "шпор" із погляду кількості результативних дій, після чого вирішив звернутися за допомогою до психолога.

За словами 26-річного бразильця, робота з психологом дуже йому допомогла, тому він порадив це своїм колегам по цеху, які мають ментальні проблеми.

"Ментальний аспект надзвичайно важливий для професійного футболіста. Кожного тижня я зустрічаюся зі своїм психологом, вона мені дуже допомагає в цьому плані.

Гравці повинні розуміти, що психолог може бути дуже важливим та корисним для них. Він дійсно допомагає, і це відображається на футбольному полі", — цитує слова Рішарлісона Sky Sports.

У поточному сезоні Рішарлісон провів за Тоттенгем 26 матчів у всіх турнірах (1606 хвилин), в яких він забив 11 голів та віддав 3 асисти. У минулій кампанії на рахунку бразильця було 3 забиті м'ячі та 4 результативні передачі в 35 поєдинках (1467 хвилин).