Англія

Влітку відбудеться перша з 2010 року зустріч англійського і шотландського грандів.

Манчестер Юнайтед зустрінеться з Рейнджерс в Единбурзі 20 липня під час передсезонної підготовки, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Востаннє команди зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів-2010/11. Тоді було зафіксовано одну нічию (0:0 в Англії) та одну перемогу манкуніанців (1:0 у Шотландії).

Минулого року на Маррейфілд Стедіум, що прийматиме майбутній поєдинок, відбулася передсезонна товариська гра Манчестер Юнайтед проти Ліона (1:0).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що п'ять європейських топ-клубів візьмуть участь у передсезонному турнірі у США.