Северная Америка

Матчі відбудуться наприкінці липня та на початку серпня.

П'ять європейських топ-клубів зіграють шість матчів у шести містах США у рамках турніру Soccer Champions Tour, передає видання The Athletic.

Мадридський Реал, Барселона, Челсі, Манчестер Сіті та Мілан візьмуть участь у передсезонній серії поєдинків напередодні сезону-2024/25. "Вершкові", "блаугранас" і "россонері" зіграють по три матчі, "містяни" два, тоді як "сині" — один.

Зустрічі прийматимуть стадіони у Нью-Йорку, Орландо, Чикаго, Нью-Джерсі, Балтиморі та Шарлотті. Челсі та Манчестер Сіті ще мають зустрітися у Коламбусі у передсезонному товариському матчі, окремому від згаданої серії.

Перед нею "сині" також зіграють проти Рексема (Друга ліга, 4-й дивізіон Англії) у Санта-Кларі (Леві'с Стедіум), тоді як на Манчестер Сіті чекає зустріч із Селтіком у Чапел-Гілл (Кенан Стедіум).

Дати згаданого передсезонного турніру у США (27 липня — 6 серпня) збігаються з Олімпійськими іграми у Парижі, що проходитимуть з 24 липня до 10 серпня. Продаж квитків на Soccer Champions Tour стартує 27 березня.

Розклад матчів:

Манчестер Сіті — Мілан, 27 липня, Янкі Стедіум, Нью-Йорк;

Барселона — Манчестер Сіті, 30 липня, Стедіум Кемпінг Ворлд, Орландо;

Мілан — Реал, 31 липня, Солдер Філд, Чикаго;

Реал — Барселона, 3 серпня, МетЛайф Стедіум, Нью-Джерсі;

Барселона — Мілан, 6 серпня, М&T Банк Стедіум, Балтимор;

Реал — Челсі, 6 серпня, Бенк оф Америка Стедіум, Шарлотт.