Англія

Німець створює чудову атмосферу всередині колективу.

Півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян висловився про головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа, під керівництвом якого він грав у дортмундській Борусії та розповів цікаву історію пов'язану з німецьким фахівцем. Цитує колишнього гравця донецького Шахтаря офіційний сайт "нерадзуррі".

"Який Клопп? Психолог. Він наділяє тебе впевненістю та дає тобі свободу дій. За нього ти готовий віддати своє життя. Він дуже близький та відвертий з футболістами.

Якось на тренуванні ми відпрацьовували удари по воротах, і він сказав мені: "Якщо заб'єш сім голів, я дам тобі 50 євро, якщо ні, то ти мені". Я засмутився, тому що у підсумку втратив свої гроші. Через кілька днів ми обіграли Айнтрахт з рахунком 2:1, я оформив дубль. Після гри Клопп підійшов до мене, щоб обійнятись, а я попросив його повернути гроші. І він це зробив", — заявив 35-річний вірменин.

Цього сезону Генріх Мхітарян відіграв за Інтер 39 матчів, забив два голи та віддав десять результативних передач.