Англія

Сподіваємося німецький фахівець залишиться у Європі.

Вінгер саудівського Ан-Насра та збірної Сенегалу Садіо Мане висловився про відхід Юргена Клоппа з посади головного тренера Ліверпуля. Цитує 31-річного гравця FootMercato.

"Клопп залишає Ліверпуль? Можливо, він приїде до Саудівської Аравії.

Він той, хто залишив свій слід в історії світового футболу, і він зробив великий внесок у мій особистий прогрес. Клопп – велика людина, жива легенда, він зробив багато для Ліверпуля. Вся його робота в клубі, гадаю, назавжди залишиться в пам'яті вболівальників "червоних", — заявив Мане.

Цього сезону Садіо Мане відіграв за Ан-Наср 34 матчі, забив 13 голів та віддав 7 результативних передач.