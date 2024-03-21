Англія

Англійський вінгер повернувся в Арсенал, щоб продовжити реабілітацію після травми.

Атакуючий півзахисник лондонського Арсеналу Букайо Сака пропустить найближчі матчі національної збірної Англії.

Як повідомила пресслужба "трьох левів", 22-річний вінгер залишив розташування збірною та повернувся до табору "канонірів", щоб продовжити реабілітацію після травми.

Зазначається, що у Сака вже було це пошкодження, коли він прибув до національної команди.

У поточному сезоні Букайо Сака провів за Арсенал 37 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 16 голів та віддав 13 асистів.