На даний момент наставник не розглядає варіант із англійською командою.
Гарет Саутгейт - Getty Images
25 березня 2024, 11:35
Тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів щодо можливої роботи в Манчестер Юнайтед.
"Чутки щодо Манчестер Юнайтед? У них є тренер, і говорити про це було б вкрай неповажно", — цитує Гарета інсайдер Фабріціо Романо.
"Я головний тренер збірної Англії. У мене є одна робота, спробувати тренувати збірну на чемпіонаті Європи. Мені нічого сказати".
Збірна Англії зіграє зі збірною Бразилії 23 березня у рамках товариського матчу.