Англія

На даний момент наставник не розглядає варіант із англійською командою.

Тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів щодо можливої роботи в Манчестер Юнайтед.

"Чутки щодо Манчестер Юнайтед? У них є тренер, і говорити про це було б вкрай неповажно", — цитує Гарета інсайдер Фабріціо Романо.

"Я головний тренер збірної Англії. У мене є одна робота, спробувати тренувати збірну на чемпіонаті Європи. Мені нічого сказати".

Збірна Англії зіграє зі збірною Бразилії 23 березня у рамках товариського матчу.