Англія

"Червоні дияволи" вивчають безліч варіантів.

У Манчестер Юнайтед обговорювали дев'ять кандидатур на заміну Еріку тен Гагу.

За відомостями ESPN, керівництво манкуніанців поки не вирішило, як вчинити з нинішнім головним тренером, але на випадок розставання з ним вивчає альтернативи.

У клубі йшли дискусії про таких фахівців, як Гарет Саутгейт (збірна Англії), Грем Поттер, Роберто Де Дзербі (Брайтон), Томас Франк (Брентфорд), Томас Тухель (Баварія), Хулен Лопетегі, Зінедін Зідан, Рубен Аморім (Спортінг) і Юліан Нагельсманн (збірна Німеччини).

Також не виключено, що співвласник МЮ Джим Реткліфф зв'яжеться з Енджем Постекоглу з Тоттенгема.