Англія

Нідерландець сподівається залишитися головним тренером МЮ.

Ерік тен Гаг не думає, що його звільнять найближчим часом.

За відомостями ESPN, головний тренер Манчестер Юнайтед вважає, що у нього ще є час для того, щоб переконати Джима Реткліффа, співвласника клубу, у своїх здібностях і зберегти роботу.

Нове керівництво вважає, що останні тренери команди постраждали від того, як було організовано роботу клубу за межами поля, і вважає, що тен Гаг виграє від співпраці з Омаром Беррадою і Деном Ешуортом — новими генеральним і спортивним директорами. Однак спершу нідерландцеві необхідно переконати босів у тому, що він заслуговує залишитися ще на рік.