Англія

Розповідаємо про зірку нової генерації, яка увірвалась у стартовий склад Манчестер Юнайтед та дебютувала за збірну.

Коббі Мейну 18 років. Не дивлячись на те, що він вже не перший місяць є важливим гравцем Манчестер Юнайтед, це все ще викликає велике здивування.

В середині березня "червоні дияволи" перемогли Ліверпуль з рахунком 4:3 у чвертьфіналі Кубка Англії на Олд Траффорд. Переможний гол був забитий на останній хвилині компенсованого до додаткового часу. В той момент номінальна схема господарів виглядала суцільним хаосом. Втім, це дозволило святкувати надважливу перемогу після фінального свистка.

Але перед тим, як розпочався весь цей радісний перформанс, до того, як глузд і розум викинулися з вікна і настали ці моменти невимовної радості, Юнайтед потребував спокійної голови в центрі поля. Їм потрібна була зрілість, щоб накрити стіл, перш ніж усі зможуть насолодитися футбольним бенкетом.

Це було зроблено Коббі Мейну, який грав 80 хвилин у цьому матчі та був за багатьма показниками найкращим гравцем своєї команди в основний час. Був момент, коли він впевнено провів м’яч повз Алексіса Мак Аллістера та Домініка Собослая, а потім не залишив шансів Ватару Ендо. Чемпіон світу та капітан збірної Японії тільки читали номер на спині талановитого хлопчика.

А пам'ятаєте як Коббі декілька разів просто знущався з супротивників на фланзі? Його оманливі рухи залишали їх ні з чим. І це все при тому, що півзахисник встигав дуже якісно діяти в захисті, виводити команду з-під пресингу та впевнено змінював вектор атаки своєї команди точними передачами.

Це насолода спостерігати за Мейну, гравцем, який сповнений сміливих рішень і впевнено контролює м'яч, при цьому використовуючи свої сильні сторони дуже збалансовано. Коббі не намагається обманути супротивника, він просто прагне дістатися з пункту А в пункт Б найкращим способом.

У віці, коли було б легко втратити голову, Мейну відрізняється неабиякою стриманістю. Він знає, коли рухатися, а також коли зупинитися і дозволити руху суперника стати його власною загибеллю. Він є рідкісною фігурою в команді Юнайтед — той, хто бере для захисту скальпель, а не кувалду.

Так, Юнайтед програвав з рахунком 1-2, коли Мейну був замінений, але він отримав овації, коли почав йти з поля. Незадовго до того, як він сів на своє місце на лаві запасних, півзахисник закликав домашню публіку здійняти більше шуму; якщо він більше не зможе довести свою команду до успіху на полі, він збирався попросити тих, хто його оточував, створити ще більш сприйнятливу атмосферу для камбеку. Багато знаєте футболістів, які у такому юному віці можуть дозволити собі підігрівати стадіон калібру Олд Траффорд?

Він підліток, який грає зі спокоєм 28-річного ветерана і, здається, має емоційний інтелект людини, яка ще старша за нього. Він зірка нової генерації, що з’являється в клубі, який пишається тим, що плекає та розвиває майбутні великі таланти.

Англія не надто часто створює таких півзахисників, як Мейну. Гравців його таланту, як правило, поступово висувають вище, щоб вони могли впливати на гру голами та асистами. Однак, єдине, що викликає у футбольних уболівальників більше захоплення, ніж молодий гравець, який показує високий рівень зараз, це те, що цей гравець може зробити в майбутньому, якщо все піде правильно.

Прогрес Мейну не залишився без уваги й в збірній Англії. Гарет Саутгейт довикликав таланта в розташування національної команди та дав можливість дебютувати. Англійці поступились, але Коббі за 15 хвилин на полі встиг показати, чому він вже сьогодні краще Коннора Галлагера та в перспективі має бути ключовим гравцем Трьох Левів. Вже в грі проти Бельгії Мейну вийшов в старті та продемонстрував видатний рівень гри й став найкращим гравцем матчу у складі англійців.

Гарі Невілл сказав, що Мейну грає "як гравець Манчестер Сіті". Ріо Фердинанд заявив, що нагадує йому Кларенса Зеєдорфа. Бруну Фернадеш сказав, що для свого віку він має занадто багато якості. Ян Райт запитав, чи повинен він бути у збірній Англії на чемпіонаті Європи цього літа. Чи буде він опорним півзахисником у стилі Майкла Карріка? Чи означає його дивовижний контроль м'яча, що йому слід дати роль боксу-ту-бокс, подібну до тієї, яку грав Пол Скоулз за Юнайтед у 1990-х?

Зрештою, в Мейну буде можливість показати хто він такий та зробити так, щоб з ним порівнювали майбутніх талантів славетної академії Юнайтед.

Вундеркінд лише починає відчувати свій потенціал на цьому рівні, і він розвиватиметься далі, коли фізично подорослішає. Старший Мейну з більш потужним ударом з дальньої дистанції стане величезною проблемою для супротивників. Досвідченіший у повітряних дуелях Мейну зробить боротьбу з ним лякаючою перспективою для опонентів.

Він уже є тим, хто покращує результативність оточення, але йому знадобляться досвідчені та талановиті товариші по команді, щоб максимізувати свій потенціал. Маючи поруч атлетичного опорного півзахисника, який вміє вигравати м’яч, він може перетворитися на організатора півзахисту, якого його клуб і країна потребували протягом десятиліття.

"У його виконанні ми побачили безстрашність та технічну оснащеність. Коли він опинявся під тиском, Коббі примудрявся відкриватися під передачу та діяти з м'ячем у дуже обмеженому просторі. Іншого такого гравця з таким набором навичок у нас немає. Це надзвичайно цікаво", — заявив Саутгейт.

Прогрес не є лінійним, але наразі Мейну є стимулюючою силою для одного з найбільших футбольних клубів у світі.

І наостанок залишимо для вас вирішальний гол Коббі Мейну у ворота Вулвергемптона (дивіться з 1:58) — хлопчина вміє все.

За матеріалом The Athletic