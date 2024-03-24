Українець нарозхват.
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24 березня 2024, 09:22
Манчестер Юнайтед зробив запит мадридському Реалу щодо українського воротаря команди Андрія Луніна. Про це повідомляє OK Diario.
За інформацією джерела, керівництво МЮ вражене рівнем гри Андрія та хоче підписати 25-річного українця, який цього сезону нарешті зарекомендував себе, як основний воротар Реала. Сам футболіст, контракт якого спливає у червні 2025 року, ще не визначився зі своїм майбутнім.
Діюча угода гравця з "вершковими" розрахована до 30 червня 2025 року з зарплатнею 2,8 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 16 млн. євро.
Цього сезону Андрій Лунін відіграв за Реал 23 матчі, пропустив 19 м'ячів та назбирав 10 "clean sheets".
Раніше повідомлялося, що Лунін покине Реал лише за однієї умови.