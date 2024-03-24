Англія

Українець нарозхват.

Манчестер Юнайтед зробив запит мадридському Реалу щодо українського воротаря команди Андрія Луніна. Про це повідомляє OK Diario.

За інформацією джерела, керівництво МЮ вражене рівнем гри Андрія та хоче підписати 25-річного українця, який цього сезону нарешті зарекомендував себе, як основний воротар Реала. Сам футболіст, контракт якого спливає у червні 2025 року, ще не визначився зі своїм майбутнім.

Діюча угода гравця з "вершковими" розрахована до 30 червня 2025 року з зарплатнею 2,8 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 16 млн. євро.

Цього сезону Андрій Лунін відіграв за Реал 23 матчі, пропустив 19 м'ячів та назбирав 10 "clean sheets".

Раніше повідомлялося, що Лунін покине Реал лише за однієї умови.