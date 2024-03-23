Українець проводить потужний сезон.
Лунін, getty images
23 березня 2024, 09:47
У мадридському Реалі назвали єдину умову, за якої буде продано Андрія Луніна. Про це повідомляє Defensa Central.
Президент "вершкових" Флорентіно Перес, заявив, що повністю довіряє українському голкіперу і не планує продавати його, якщо той самостійно не виявить бажання залишити клуб.
"Ми не збираємося продавати Луніна, тільки якщо він сам про це попросить", — сказав Перес.
Діюча угода гравця з "вершковими" розрахована до 30 червня 2025 року з зарплатнею 2,8 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 16 млн. євро.
Цього сезону Андрій Лунін відіграв за Реал 23 матчі, пропустив 19 м'ячів та назбирав 10 "clean sheets".
Нещодавно повідомлялося, що Реал розпочав перемовини з Луніним щодо нового контракту.