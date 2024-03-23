Іспанія

Українець проводить потужний сезон.

У мадридському Реалі назвали єдину умову, за якої буде продано Андрія Луніна. Про це повідомляє Defensa Central.

Президент "вершкових" Флорентіно Перес, заявив, що повністю довіряє українському голкіперу і не планує продавати його, якщо той самостійно не виявить бажання залишити клуб.

"Ми не збираємося продавати Луніна, тільки якщо він сам про це попросить", — сказав Перес.