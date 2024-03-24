Англія

Довготривалу серію прервано.

Збірна Англії у товариському матчі на Вемблі мінімально поступилася національній команді Бразилії (0:1).

Як повідомляє BBC, ця поразка для "трьох левів" стала першою за останні вісім років на Вемблі у товариських матчах. Безпрограшна серія зупинилася на позначці — 18 матчів.

Востаннє Англія програвала вдома у товариському матчі в березні 2016 року – Нідерландам (1:2).

Раніше головний тренер Англії Гарет Саутгейт прокоментував поразку від Бразилії.