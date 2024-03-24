Довготривалу серію прервано.
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24 березня 2024, 12:15
Збірна Англії у товариському матчі на Вемблі мінімально поступилася національній команді Бразилії (0:1).
Як повідомляє BBC, ця поразка для "трьох левів" стала першою за останні вісім років на Вемблі у товариських матчах. Безпрограшна серія зупинилася на позначці — 18 матчів.
Востаннє Англія програвала вдома у товариському матчі в березні 2016 року – Нідерландам (1:2).
Раніше головний тренер Англії Гарет Саутгейт прокоментував поразку від Бразилії.