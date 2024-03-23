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Англійці поступились на своєму полі з рахунком 0:1.

Збірна Англії в рамках товариського поєдинку приймала на своєму полі збірну Бразилії. Гарет Саутгейт довірив місце в стартовому складі Оллі Воткінсу та Антоні Гордону, а Коббі Мейну натомість залишився в запасі. У бразильців з перших хвилин з'явились Бенто Матеус, Беральдо та Фабріціо Бруно.

На початку матчу команди придивлялись одна до одної, але перший момент не змусив себе довго чекати - Родріго гарно прорвався через центральну зону та пробив в дальній кут, але Пікфорд впевнено забрав м'яч. Трохи пізніше гості були повинні відркити рахунок. Пакета шикарно пішов від супротивника в центрі поля та видав розкішний пас на Вінісіуса, а той пробив повз Пікфорда. Втім, Вокер встиг підстрахувати свого голкіпера, зупинивши м'яч, який йшов в порожні ворота.

Англійці доволі швидко змогли організувати відповідь, коли Галлагер проштовхнув м'яч на Воткінса, той пішов від захисника та пробив вище з вбивчої позиції. Команда Саутгейта більше володіла м'ячем, але небезпечний момент знову створили гості - Пакета відкрився під передачу в чужому штрафному та ударом в один дотик цілив в дальній кут — пощастило англійцям, що півзахиснику забракло точності.

Команди пішли відпочивати за рівного рахунку, 0:0, а вже на початку другого тайму збірна Англії була дуже активна в атаці. В одному з моментів Гордон дістався м'яча на дальній стійці після подачі партнера зі штрафного та пробив в один дотик — Бенто Матеус врятував.

Пакета продовжив загрожувати воротам супротивника - Пакета пробив в один дотик з лінії штрафного майданчика, але м'яч пройшов поруч з верхнім кутом. В середині другого тайму тренери активно робили заміни та намагались вплинути на результат. В складі англійців змінився дебютант Коббі Мейну, але забили бразильці.

Вінісіус вивалився на побачення з Пікфордом, але влучив у голкіпера. Втім, на добиванні Ендрік був точним. 0:1. Це був перший гол для 17-річного нападника у складі збірної Бразилії. Згодом нападник міг забити ще раз, але програв дуель Пікфорду в компенсований час. Після цього англійці побігли вперед великими силами, але так і не змогли створити дійсно небезпечний момент. Фінальний свисток головного арбітра зустрічі зафіксував перемогу бразильців.

Англія - Бразилія 0:1

Гол: Ендрік, 80

Англія: Пікфорд — Вокер (Конса, 20), Стоунз, Магвайр (Данк, 68), Чілвелл (Гомес, 67) — Райс, Галлагер (Мейну, 76) — Фоден, Беллінгем (Боуен, 67), Гордон (Рашфорд, 77) — Воткінс

Бразилія: Матеус — Сілва, Бруно, Бералдо, Венделл (Сілва, 90) — Гомес, Гімарайнс, Пакета (Перейра, 71) — Діас (Савіо, 79), Вінісіус Жуніор (Мая, 89), Родріго (де Соуза, 72)

Попередження: Беллінгем — Пакета