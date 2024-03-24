Англія

У захисника травма.

Гаррі Магуайр залишив розташування збірної Англії через травму.

Про це офіційно повідомила Футбольна асоціація Англії.

Магвайр був замінений на 67-й хвилині матчу проти збірної Бразилії (0:1). За даними інсайдера Фабріціо Романо, найближчим часом захисник МЮ пройде додаткове обстеження — очікується, що його відновлення не займе багато часу.

Також розташування збірної залишив голкіпер Сем Джонстон. На матч проти збірної Бельгії 26 березня в збірну викликані Ріко Льюїс і Джеймс Траффорд.