Англія

"Каноніри" давно стежать за івуарійським захисником.

Лондонський Арсенал найближчого літа планує придбати центрального захисника лісабонського Спортінга Усмана Діоманде. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, головний тренер "канонірів" Мікель Артета попросив придбати нового центрального захисника, у зв'язку з чим керівництво лондонців вирішило зосередитися на кандидатурі 20-річного івуарійця.

Зазначається, що Арсенал почав придивлятися до центрбека португальського клубу ще в січні 2023 року і навіть робив по ньому пропозицію Спортингу у розімірі 30 млн. євро, але врешті решт лісабонці відмовили "канонірам".

Стверджується, що Арсенал проінформував агента гравця та керівництво португальського клубу, що найближчим часом розпочне переговори щодо його підписання.

Діючий контракт захисника з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 580 тисяч євро на рік та "клаусулою" у 80 млн. євро. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Усман Діоманде відіграв за Спортінг 29 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.