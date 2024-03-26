Англія

У півзахисника немає часу, щоб повноцінно залікувати пошкодження.

Родріго Бентанкур розповів, як близько місяця грає зі зламаним пальцем.

У суботу 26-річний футболіст вийшов на заміну в товариському матчі Уругваю проти збірної Країни Басків (1:1).

Після матчу півзахисник Тоттенгема розповів, що останні два-три тижні він грає за "шпор" із "переломом пальця ноги".

"Я зламав його два або три тижні тому, але граю все так само. Я зламав фалангу пальця. Мені потрібно було зупинитися на три або чотири тижні, щоб вона зрослася, але це неможливо", — сказав Родріго у коментарі до Sport Witness.

У цьому сезоні АПЛ Бентанкур зіграв 13 матчів і забив 1 гол.