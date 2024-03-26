Англія

Тривожні новини для Манчестер Сіті.

Національна збірна Англії вже завчасно гарантувала собі пряму путівку на Євро-2024, тому в цю міжнародну паузу команда "трьох левів" проводить матчі товариського характеру, одним із яких став спаринг із Бельгією.

Вже на 10-ій хвилині цього поєдинку тренерський штаб Гарета Саутгейта був вимушений замінити центрального захисника Манчестер Сіті Джона Стоунза, який отримав пошкодження.

Відзначимо, що вже 31-го березня Манчестер Сіті гратиме проти лондонського Арсеналу, з яким "містяни" ведуть безпосередню боротьбу за чемпіонство в поточному сезоні АПЛ.