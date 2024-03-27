Витрачені понад 60 мільйонів євро поки що себе не виправдовують.
Ромео Лавія, Getty Images
27 березня 2024, 16:51
Опорний півзахисник Челсі Ромео Лавія більше не з'явиться на полі у сезоні-2023/24, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.
Бельгієць пропустить залишок поточної кампанії через "невдачу у відновленні". Це підтвердили останні медичні обстеження.
Травму стегна 20-річний гравець отримав у матчі АПЛ проти Крістал Пелес у грудні.
У цьому сезоні Лавія взяв участь лише в одному поєдинку Челсі у всіх турнірах, провівши на полі 32 хвилини (проти КП).