Англія

Витрачені понад 60 мільйонів євро поки що себе не виправдовують.

Опорний півзахисник Челсі Ромео Лавія більше не з'явиться на полі у сезоні-2023/24, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

Бельгієць пропустить залишок поточної кампанії через "невдачу у відновленні". Це підтвердили останні медичні обстеження.

Травму стегна 20-річний гравець отримав у матчі АПЛ проти Крістал Пелес у грудні.

У цьому сезоні Лавія взяв участь лише в одному поєдинку Челсі у всіх турнірах, провівши на полі 32 хвилини (проти КП).