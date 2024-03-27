Англія

Манкуніанців зацікавив гравець збірної Англії U-17.

Лівий захисник Нью-Йорк Сіті Крістіан Макфарлейн може перебратися до іншого клубу City Football Group Манчестер Сіті, передає видання The Athletic.

Макфарлейн вважається одним із найкращих талантів академії НЙ Сіті. За основну команду 17-річний захисник поки що не дебютував, але очікується, що це станеться вже у поточному сезоні МЛС. З 2022 року він провів 27 матчів за другу команду НЙ Сіті.

Гравець має право представляти збірну США, але протягом останнього року виступав за збірну Англії U-17.

За даними The Athletic, Макфарлейн не переїде до Англії, поки йому не виповниться 18 років (наступного січня).