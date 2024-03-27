Англія

Чергова втрата серед колективу Едді Гау.

Центральний півзахисник Ньюкасл Юнайтед Льюїс Майлі пропустить близько шести тижнів через травму спини, передає видання The Athletic.

Під час паузи на матчі збірних 17-річний гравець взяв участь у поєдинку своєї національної команди U-20 у п'ятницю, 22 березня. Тоді англійці розгромили Польщу на виїзді з рахунком 5:1. Проте, Майлі не зіграв проти збірної Чехії у вівторок, 26 березня.

Через згадане пошкодження він пропустить більшу частину матчів Ньюкасла, що залишилися до кінця цієї кампанії. Головний тренер "сорок" Едді Гау покладався на юнака після втрати Сандро Тоналі через дискваліфікацію та Жоелінтона через травму стегна.

У поточному сезоні Майлі взяв участь у 26 матчах клубу у всіх турнірах, відзначившись голом і 3 асистами.

Нещодавно також стало відомо, що до кінця поточного сезону вибув захисник Ньюкасла Свен Ботман.