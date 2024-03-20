Англія

Футболісту потрібна операція на передній хрестоподібній зв'язці коліна.

Захисник Ньюкасла Свен Ботман не зможе допомогти своїй команді до кінця цього сезону, повідомляє The Athletic.

24-річний нідерландець отримав травму коліна у вересні минулого року, але попри це провів два матчі. Після цього Свен пропустив два місяці та сподівався уникнути операції, але у минулій грі проти Манчестер Сіті знову травмував коліно.

Медичне обстеження показало, що Ботману буде потрібна операція на передній хрестоподібній зв'язці і через це він пропустить близько шести місяців.

Таким чином, Ботман не тільки не зможе допомогти клубу цього сезону, а й не зіграє за збірну Нідерландів на майбутньому Євро-2024.

У поточній кампанії Ботман провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав два асисти.