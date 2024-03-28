Коуч збірної Англії задоволений дебютом юного футболіста МЮ.
Мейну та Саутгейт, getty images
28 березня 2024, 13:40
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт похвалив молодого півзахисника Манчестер Юнайтед Коббі Мейну, який напередодні дебютував у складі "трьох левів". Цитує англійського фахівця Фабриціо Романо.
"У його виконанні ми побачили безстрашність та технічну оснащеність. Коли він опинявся під тиском, Коббі примудрявся відкриватися під передачу та діяти з м'ячем у дуже обмеженому просторі.
Іншого такого гравця з таким набором навичок у нас немає. Це надзвичайно цікаво", — заявив Саутгейт.
Цього сезону Коббі Мейну відіграв за МЮ 20 матчів та забив два голи.