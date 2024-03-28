Англія

Коуч збірної Англії задоволений дебютом юного футболіста МЮ.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт похвалив молодого півзахисника Манчестер Юнайтед Коббі Мейну, який напередодні дебютував у складі "трьох левів". Цитує англійського фахівця Фабриціо Романо.

"У його виконанні ми побачили безстрашність та технічну оснащеність. Коли він опинявся під тиском, Коббі примудрявся відкриватися під передачу та діяти з м'ячем у дуже обмеженому просторі.

Іншого такого гравця з таким набором навичок у нас немає. Це надзвичайно цікаво", — заявив Саутгейт.

Цього сезону Коббі Мейну відіграв за МЮ 20 матчів та забив два голи.