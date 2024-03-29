Англія

Щодо бразильця висловився керманич лондонців Марку Сілва.

Головний тренер Фулгема Марку Сілва прокоментував майбутнє лівого вінгера Вілліана у клубі, передає видання The Athletic.

Сам 35-річний бразилець нещодавно заявляв в інтерв'ю, що лондонці хотіли б залишити його у складі. Проте, він хоче трохи зачекати, щоб обдумати свою позицію.

"Протягом сезону я розмовляв із ним і ми вирішили залишити це на кінець сезону. Звичайно, у його віці важливо оцінювати самопочуття, аналізувати сезон і лише потім приймати рішення. Ми це поважаємо", — зазначив Марку Сілва.

У поточному сезоні Вілліан взяв участь у 30 матчах Фулгема у всіх турнірах, відзначившись 5 голами і 2 асистами. Його контракт розраховано до кінця нинішньої кампанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що тренер Фулгема Боа Морте очолить збірну Гвінеї-Бісау.