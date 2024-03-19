Англія

Фахівець розпочне виконання своїх обов'язків наприкінці сезону.

Колишній гравець Фулгема Луїш Боа Морте, який зараз працює помічником головного тренера Марку Сілви, очолить збірну Гвінеї-Бісау. Про це повідомляє прес-служба "дачників".

46-річний португалець залишить клуб англійської Прем'єр-ліги після закінчення сезону-2023/24, після чого приступить до своїх нових обов'язків.

Нагадаємо, на минулому Кубку африканських націй-2023 Гвінея-Бісау зазнала трьох поразок на груповому етапі.

Після 29 турів Фулгем набрав 38 очок і посідає 12 місце у турнірній таблиці АПЛ.