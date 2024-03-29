Англія

Мікель раніше працював у тренерському штабі Пепа в Сіті.

Напередодні центрального матчу 30-го туру АПЛ між Манчестер Сіті та Арсеналом, головний тренер "канонірів" Мікель Артета висловився щодо рівня "містян". Його слова цитує BBC.

"У нас було кілька протистоянь у Кубку та Суперкубку Англії. Вони підняли планку до небаченого раніше у футболі рівня. Ми повинні встигати за їх темпом, що ми намагаємося робити. За останні два-три роки ми стали ближчими до цього рівня. Нам потрібно скоротити розрив і постаратися бути кращим, ніж вони.

Вони заслужили право бути всім прикладом. Наш рівень виріс, нам потрібно намагатися бути схожими на них і перемагати їх.

У неділю на нас чекає надважкий матч, але я знаю на що спроможні мої хлопці та вірю у позитивний результат", — заявив Артета.

Матч між Манчестер Сіті та Арсеналом відбудеться 31-го березня, о 18:30 за київським часом.