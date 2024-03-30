Англія

Німецький фахівець вражений грою команди Де Дзербі.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував гру Брайтона напередодні очного матчу цих команд в рамках 30-го туру АПЛ. Його слова наводить Metro.

"Ми знаємо, наскільки важко грати проти Брайтона. Роберто (Де Дзербі) робить приголомшливу роботу. Ми покращили нашу гру за останні 18–20 місяців з моменту його переїзду до Англії.

Перша наша гра була дивовижною (4:4). Ми були його першим суперником після призначення та поняття не мали чого від нього очікувати. Вражало те, як швидко він підлаштував під себе команду. З того часу вона стає тільки сильнішою.

Нам потрібно більше володіти м'ячем. Це найкращий спосіб оборони проти цієї команди. Коли ж м'яч у Брайтона, треба бути готовим до того, щоб страждати.