Німецький фахівець вражений грою команди Де Дзербі.
Клопп, getty images
30 березня 2024, 00:53
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував гру Брайтона напередодні очного матчу цих команд в рамках 30-го туру АПЛ. Його слова наводить Metro.
"Ми знаємо, наскільки важко грати проти Брайтона. Роберто (Де Дзербі) робить приголомшливу роботу. Ми покращили нашу гру за останні 18–20 місяців з моменту його переїзду до Англії.
Перша наша гра була дивовижною (4:4). Ми були його першим суперником після призначення та поняття не мали чого від нього очікувати. Вражало те, як швидко він підлаштував під себе команду. З того часу вона стає тільки сильнішою.
Нам потрібно більше володіти м'ячем. Це найкращий спосіб оборони проти цієї команди. Коли ж м'яч у Брайтона, треба бути готовим до того, щоб страждати.
Вся справа у стилі Де Дзербі. Він зовсім інший. Я не зміг би ставити таку гру. Вона просто суперечить моєму характеру. Але дивитися матчі Брайтона цікаво, там дуже високі вимоги до футболістів, необхідно чітко розташовуватися на полі. Треба тримати позицію, віддавати пас у потрібний момент.
Де Дзербі – топ-тренер, він добре робить свою роботу, за ним дуже цікаво спостерігати.
Гра його команди заснована на володінні м'ячем, але з погляду вибору позиції вона навіть більш структурована, ніж у Манчестер Сіті чи інших команд, де свободи трохи більше.
Брайтон у свій день може обіграти будь-яку команду. Але хороша новина полягає в тому, що ми також на це здатні", — заявив Клопп.
Матч між Ліверпулем та Брайтоном відбудеться 31-го березня, о 16:00 за київським часом.